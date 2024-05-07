İskenderun'da temizlik kampanyası düzenlendi

Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de çevre temizliğine duyarlı gençlerin oluşması kapsamında kentteki 120 okulda ve şehir merkezinde temizlik çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Kaymakamlık ve İskenderun Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kampanya kapsamında katılımcılar Şehit Pamir Caddesi’nde bir araya geldi.

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