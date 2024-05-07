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        İskenderun'da temizlik kampanyası düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "Çevremizi Temiz Tutalım, İskenderun'umuza Sahip Çıkalım" sloganıyla temizlik kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:48
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        İskenderun'da temizlik kampanyası düzenlendi
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        Hatay’ın İskenderun ilçesinde, "Çevremizi Temiz Tutalım, İskenderun'umuza Sahip Çıkalım" sloganıyla temizlik kampanyası düzenlendi.

        Kaymakamlık ve İskenderun Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kampanya kapsamında katılımcılar Şehit Pamir Caddesi’nde bir araya geldi.

        Protokol üyeleri ve gönüllüler, kampanya kapsamında caddede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, kampanyayla çevre temizliği konusunda duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

        Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de çevre temizliğine duyarlı gençlerin oluşması kapsamında kentteki 120 okulda ve şehir merkezinde temizlik çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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