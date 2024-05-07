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        Hatay'da polisten kaçan sürücünün yola attığı paketten uyuşturucu hap çıktı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletiyle polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu hap bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:49
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        Hatay'da polisten kaçan sürücünün yola attığı paketten uyuşturucu hap çıktı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletiyle polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu hap bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu.

        Uyarıya rağmen durmayan sürücü, yanındaki paketi yola atarak motosikletiyle kaçtı.

        Ekipler, sürücünün attığı pakette 2 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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