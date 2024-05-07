Hatay'da yolun çökmesi sonucu beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Antakya ilçesinde, yolun çökmesi sonucu devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Antakya ilçesinde, yolun çökmesi sonucu devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Oğlakören Mahallesi'nde İbrahim Hatay yönetimindeki 27 AJE 43 plakalı beton mikserinin geçişi sırasında yolda çökme meydana geldi.
Yolun çökmesi sonucu beton mikseri devrildi.
Yaralanan Hatay, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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