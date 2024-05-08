Hatay'da depremzede esnafa umut olan prefabrik çarşı tam kapasiteye ulaştı

NAZAR DAĞLI - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde işletmeleri yıkılan veya hasar gören esnafın müşterileriyle yeniden buluşması için kurulan 404 dükkanlı Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı, tam kapasite hizmet veriyor.

AFAD ve Hatay Valiliği işbirliğinde merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ne kurulduktan sonra Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı 29 Ekim 2023'te açılan çarşı, 7 aydır bölge ekonomisine hareket katıyor.

Çarşıdaki her biri 24 metrekarelik 404 işletmeye kurayla yerleştirilen esnaf, Kahramanmaraş merkezli afet nedeniyle uzak kaldıkları müşterilerini ağırlıyor.

Tüm dükkanların faaliyette olduğu çarşıda, giyim, market, şarküteri, kozmetik, kuaför ve restoran gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok alanda hizmet sunuluyor. İş yerleri yıkılan veya hasar gören esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan çarşı, bölge halkı tarafından sıkça tercih ediliyor. - Prefabrik çarşı sayesinde hem memleketine hem işine döndü Parfüm satıcısı 34 yaşındaki Adem Karadeniz, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremde Ekinci Mahallesi'ndeki evi ve Zenginler Mahallesi'ndeki işletmesinin yıkıldığını söyledi.

Karadeniz, farklı şehirlerde kaldıktan sonra bir süre Mersin'de ikamet ettiğini, prefabrik çarşıda iş yeri verilmesi üzerine kente dönüp Madenboyu Mahallesi'ndeki babaevine taşındığını anlattı. Meslekte 10 yılı geride bıraktığını belirten Karadeniz, şöyle konuştu: "Allah devletimizden razı olsun. Bizlere Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı'nda iş yeri verdi. Antakya'nın en güzide yeri Köprübaşı'ndaki iş yerimiz yıkıldı. Burada işimize dört elle sarılıyoruz. Şehir dışındaki insanlarımız da bir an önce Antakya'ya gelmeli, burayı bırakmamalılar."