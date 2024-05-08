Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Hatay'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da en geç 1 sene içerisinde 140 bin hak sahibinin evlerini teslim etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özhaseki, EXPO Kisecik'te Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret ederek makamda basına kapalı görüştü.

Kent merkezinde şehir dışından gelen basın mensuplarıyla saha ziyaretleri yapan Özhaseki, 560 Evler ve Emek Aksaray Mahallesi'ndeki çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Özhaseki, basın mensuplarıyla bindiği otobüste, geçmiş yıllarda, Emek-Aksaray Mahallesi'nde dönüşüm yapacakları zaman nasıl engellendiğine dair yaşadığı durumu anlattı.

Daha sonra Atatürk Caddesi'ndeki şantiyelerde incelemelerde bulunan Özhaseki, burada gazetecilere, 6 Şubat 2023 deprem felaketinin büyüklüğüne ve etkilerine değindi. Depremlerde 850 bin civarında konut ve iş yerinin hasar gördüğünü hatırlatan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: "En büyük hasar gören illerimizin başında da Hatay'ımız vardı. Merkezde Antakya ve Defne, ilçelerde İskenderun, Kırıkhan, Samandağ gibi ilçelerimizde de büyük hasarlar oluşmuştu. Depremin ilk anından itibaren büyük bir gayretle zararları giderebilmek, buradaki yaraları sarabilmek amacıyla çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarda da çok şükür epeyce bir yol aldık. Hatay özeliyle ilgili söylenecek olursa; AFAD'ın bize vermiş olduğu hak sahipliği sayısı konut itibarıyla 140 bin civarında, 139 bin 600 gibi söyleniyor ama biz yuvarlak 140 bin diyoruz. Bu sayı artabilir çünkü mahkemelere intikal etmiş konular var. Orta hasarlı, az hasarlı binaların kendine has birtakım hukuki ihtilafları ve çıkacak sonuçları da sayıyı değiştirebileceği gerçeğinden hareketle 140 bini geçer diye tahmin ediyoruz. 13 bin kadar da iş yeri burada yapılması icap ediyor, bu kadar karşımızda hak sahibi var. Bizler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak AFAD'ın bize bildirmiş olduğu hak sahipliği sayısı üzerinde elde ettiğimiz verileri alıp daha sonra da Hatay'ımızın bir tarafta boş bulabildiğimiz alanlarda, hazine arazilerinde çok hızlı bir şekilde davranıp konutların inşaatına başladık."

Özhaseki, bir taraftan merkezde temizleyebildikleri, yıkabildikleri ve sonra da yeni inşaatlar için açabildikleri alanlarda işbaşı yaptıklarını belirtti. Genellikle zeminin çok müsait olmadığına dikkati çeken Özhaseki, "Biraz önce sesleri sizler de duydunuz, buralarda fore kazıklar çakılıyor, sular çekiliyor. Biraz önceki ilk gittiğimiz yerde, hatırlarsanız bir inşaatlar vardı 560 Evler olarak ifade ediliyordu, orada herhalde 3 ay kadar suyun çekilmesi ve bir 2-3 ay kadar da fore kazıkların çakılması işi sürdü. Neredeyse 6 aylık böyle bir çabadan sonra o binalar yükselmeye başladı. Buralarda da aynı şekilde fore kazıklar çakarak zemini sağlama alıp, üzerinde zemin artı en fazla 4 gibi inşaatlar yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Özhaseki, Hatay özelinde 68 yerde şantiyelerinin bulunduğunu söyledi. Şu anda Atatürk Caddesi ile Asi Nehri arasında olduklarını ve depremde burada neredeyse taş üstünde taş kalmadığını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti: "Zeminde sıvılaşma vardı, Asi Nehri'nin yüzyıllardır getirmiş olduğu o sıvılaşmadan en çok zararı yanındaki evler gördü. O yüzden çok daha dikkatli davranıyoruz. Burada arkadaşlarımızın verdiği sayıya göre 6 bin civarında konut yapılacak. Yerini boşalttıklarımızda önce zemini sağlama alıp üzerine temel atarak devam ediyoruz. İlk yaptıklarımızın, gördüğünüz gibi inşaatları yükseliyor. Kimi yer hazırlanıyor, kimi tarafta jeolojik etütler daha yeni yapılıyor, böyle bir hummalı çalışma. Burada durmadan devam eden bir çalışma sürüyor. Amacımız inşallah 140 bin hak sahibi insanımızın evlerini; ki şu anda da 139-140 bine yakın ya ihalesini yaptığımız veyahut da ihalesini yapmak üzere olduğumuz konutlar var; bunları en geç 1 sene içerisinde bitirmek, sonra da hak sahiplerine bunları teslim etmek. İnşallah bunları yaptığımızda herkes güvenli evlerinde oturmuş olacak."

İnsanların evlerine oturmasıyla işlerin bitmediğinin altını çizen Özhaseki, oradaki yolların, parkların, sosyal tesislerin yapılması, hayatın normale dönmesi için her türlü sosyal aktivitenin icra edilebileceği ortamların burada sağlanabilmesinin biraz daha zaman alacağını söyledi. İlk etapta amaçlarının, evinden uzakta kalan, konteyner kentte yaşayan ya da ülkenin herhangi bir yerinde evinden uzakta kalan insanların bir an önce evlerine dönebilmesi olduğunu kaydeden Özhaseki, "Onlar geldikten sonra da bizler belediyelerimize destekle, buradaki hayatı normalleştirme adına da bu çalışmaları devam ettireceğiz. Planladığımız gibi gidiyor çok şükür işlerimiz." dedi.