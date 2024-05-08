Hatay'da polis ekiplerinden Down sendromlu gence doğum günü sürprizi
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, Down sendromlu genç kız için doğum günü etkinliği düzenledi.
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, Down sendromlu genç kız için doğum günü etkinliği düzenledi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, annesi vefat eden 18 yaşındaki Pakize Tunç'u evinde ziyaret etti.
Tunç'un doğum gününü kutlayan ekipler, birlikte pasta kesti.
Sürprizden dolayı mutlu olduğunu belirten Tunç, polisleri çok sevdiğini anlattı.
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