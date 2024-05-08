Hatay'da polis ekiplerinden Down sendromlu gence doğum günü sürprizi

Sürprizden dolayı mutlu olduğunu belirten Tunç, polisleri çok sevdiğini anlattı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, annesi vefat eden 18 yaşındaki Pakize Tunç'u evinde ziyaret etti.

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