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        Hatay'da polis ekiplerinden Down sendromlu gence doğum günü sürprizi

        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, Down sendromlu genç kız için doğum günü etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:03 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:03
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        Hatay'da polis ekiplerinden Down sendromlu gence doğum günü sürprizi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, Down sendromlu genç kız için doğum günü etkinliği düzenledi.

        Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, annesi vefat eden 18 yaşındaki Pakize Tunç'u evinde ziyaret etti.

        Tunç'un doğum gününü kutlayan ekipler, birlikte pasta kesti.

        Sürprizden dolayı mutlu olduğunu belirten Tunç, polisleri çok sevdiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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