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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz engelli bireylerle buluştu

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:10
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz engelli bireylerle buluştu
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

        Yılmaz, Engelliler Haftası kapsamında bir özel bakım merkezine ziyarette bulundu.

        Kurumun yöneticileriyle görüşen Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yılmaz, daha sonra merkezde ağırlanan engelli bireylerle sohbet etti, talepleri dinledi.

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