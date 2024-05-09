Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 281 sikke ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 281 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:45 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 281 sikke ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 281 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde durumlarından şüphelendiği M.E. ile Z.İ'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 281 sikke ve mühür ele geçirildi.

        Ekipler, M.E. ile Z.İ'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?

        Benzer Haberler

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz engelli bireylerle buluştu
        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz engelli bireylerle buluştu
        Bakan Özhaseki: Amacımız bir yıl içinde 140 bin hak sahibine evlerini tesli...
        Bakan Özhaseki: Amacımız bir yıl içinde 140 bin hak sahibine evlerini tesli...
        Bakan Özhaseki, Hatay'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı:
        Bakan Özhaseki, Hatay'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı:
        Bakan Özhaseki, Hatay'da konteyner kentteki çocuk şenliğine katıldı:
        Bakan Özhaseki, Hatay'da konteyner kentteki çocuk şenliğine katıldı:
        Hatay'da polis ekiplerinden Down sendromlu gence doğum günü sürprizi
        Hatay'da polis ekiplerinden Down sendromlu gence doğum günü sürprizi
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Hatay'da konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Hatay'da konuştu: