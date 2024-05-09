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        İskenderun'daki lise rehberlik öğretmenlerine tanıtıldı

        Hatay'da İskenderun Sahil Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rehberlik öğretmenlerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:15
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        İskenderun'daki lise rehberlik öğretmenlerine tanıtıldı
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        Hatay'da İskenderun Sahil Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rehberlik öğretmenlerine tanıtıldı.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İskenderun ve Belen ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan rehberlik öğretmenleri ağırlandı.

        Toplantıda konuşan okul müdürü Naciye Güneş, öğrencilere en iyi eğitimi sunmayı hedeflediklerini söyledi.

        Konuşmanın ardından okulun tanıtım videosu gösterildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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