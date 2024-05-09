Hatay'da seyir halindeki ambulansta yangın çıktı
Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki ambulansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki ambulansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir ambulansta, Antakya - Samandağ yolu Çekmece mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden ambulanstaki sağlık personeli araçtan inip hasta ve hasta yakınını da dışarı çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında ambulans kullanılamaz hale geldi.
Hasta ve hasta yakını başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.
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