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        Hatay'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Hatay'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:05
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        Hatay'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
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        Hatay'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İskenderun ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Aranan 10 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tüfek, 3 tabanca, 19 fişek ve 71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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