Hatay'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
Hatay'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Hatay'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İskenderun ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Aranan 10 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tüfek, 3 tabanca, 19 fişek ve 71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.
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