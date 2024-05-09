Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Narlıca Mahallesi'nde İ.İ. idaresindeki 31 MD 3250 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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