Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:01 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Narlıca Mahallesi'nde İ.İ. idaresindeki 31 MD 3250 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Depremden sonra Güney Kore'ye yerleşen yangın tüpü satıcısı, yangında öldü
        Depremden sonra Güney Kore'ye yerleşen yangın tüpü satıcısı, yangında öldü
        Hasta taşırken yangın çıkan ambulans, kullanılamaz hale geldi
        Hasta taşırken yangın çıkan ambulans, kullanılamaz hale geldi
        Bakan Özhaseki: 2017'de kentsel dönüşüme engel oldular, bedeli ağır oldu
        Bakan Özhaseki: 2017'de kentsel dönüşüme engel oldular, bedeli ağır oldu
        Hatay'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Hatay'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Hatay'da seyir halindeki ambulansta yangın çıktı
        Hatay'da seyir halindeki ambulansta yangın çıktı
        İskenderun'daki lise rehberlik öğretmenlerine tanıtıldı
        İskenderun'daki lise rehberlik öğretmenlerine tanıtıldı