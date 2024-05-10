Hatay'da sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şüpheli yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz köpeğin tüfekle öldürülmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Samandağ Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir köpeğin tüfekle vurularak öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumun incelenmesi için çalışma başlatıldığını bildirmişti.
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