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        Hatay'da sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:35
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        Hatay'da sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz köpeğin tüfekle öldürülmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Samandağ Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir köpeğin tüfekle vurularak öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumun incelenmesi için çalışma başlatıldığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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