Kerim ve kardeşleri depremde ölen annelerinin hayali olan eve kavuşuyor

LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde enkazdan kurtulan 8 yaşındaki Kerim ve kardeşleri, kaybettikleri annelerinin hayali olan eve kavuşmak için gün sayıyor.

Merkez Antakya ilçesindeki kirada oturdukları evin yıkılması sonucu enkazdan ağır yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Aslı Sarıgül, yıllar önce kaza geçiren eşine sigortadan ödenen parayla arsa aldı. Ancak Sarıgül, "Bir gün ev yaptırırız" dediği arsaya evini yaptıramadan depremlerde hayatını kaybetti.

Annesinin hayalini kurduğu evinin inşaat çalışmalarına yardım ettiğini belirten Sarıgül, "Ben konteyner olan evimizin tabanı için yardım istemiştim ancak Havva abla 'Niye sana ev yapmıyoruz?' dedi ve bana ev yapmak için çalışmalara başladı. Evimizin her odasını kendim planladım, odamda ranzamız olacak, çalışma masam ve kütüphanem de olacak." diye konuştu.

Sarıgül'ün küçük oğlu Kerim ile yolları kesişen Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, derneğin sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrılarla minik çocuk ve ailesine bir ev yapılması için inşaat masraflarını topladı.

Çocuklarından birinin Antalya'da çalıştığını, kızının ise Osmaniye'de üniversite okuduğunu belirten baba Sarıgül, "2006'da büyük bir kaza geçirdim ve sigortadan elime bir miktar para geçti, rahmetli eşim, 'Bir bahçe alalım.' dedi ve bir ev hayali kurdu. Eşim hayalini gerçekleştiremedi ama Ülkem Okuyor Derneği karşımıza çıktı ve çocuklarıma annelerini aratmadı. Çocuklarım 'Evimiz oldu' diye çok sevinçliler. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Nevzat Sarıgül de eşini depremde kaybettikten sonra 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını anlattı.

Dernek Başkanı Ertuğrul ise 6 Şubat depremlerinde kente enkazdakileri kurtarmak için acil tıp teknisyeni olarak göreve geldiğini ve o günden bu yana dernek olarak Hatay'ı yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Depremden bu yana Hatay'a 21 kütüphane ve okul kazandırarak afetzede çocukların hayatlarına dokunduklarını anlatan Ertuğrul, şu değerlendirmede bulundu:

"En sonunda da burslu öğrencilerimize ev yapmaya başladık. 3 ev yaptık, inşaatı süren bu 3'üncü evimizi Anneler Günü'nde teslim edeceğiz. Ailenin çocuğu Kerim, eylül ayından beri burslu öğrencimiz, benimle aynı gün doğmuş, sınıfına pasta götürdüğümüzde tanışmıştık. Çok kitap okuyan çocuklarımıza bisiklet hediye ediyorduk, onların arasında Kerim de vardı. Yaşadıkları yere geldik, babası ve kardeşleriyle önce çadırda sonra da konteynerde kalıyorlardı ve böylece o an onlara ev yaptırma kararı verdik." diye konuştu.