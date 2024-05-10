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        Kerim ve kardeşleri depremde ölen annelerinin hayali olan eve kavuşuyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde enkazdan kurtulan 8 yaşındaki Kerim ve kardeşleri, kaybettikleri annelerinin hayali olan eve kavuşmak için gün sayıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:33
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        Kerim ve kardeşleri depremde ölen annelerinin hayali olan eve kavuşuyor
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde enkazdan kurtulan 8 yaşındaki Kerim ve kardeşleri, kaybettikleri annelerinin hayali olan eve kavuşmak için gün sayıyor.

        Merkez Antakya ilçesindeki kirada oturdukları evin yıkılması sonucu enkazdan ağır yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Aslı Sarıgül, yıllar önce kaza geçiren eşine sigortadan ödenen parayla arsa aldı. Ancak Sarıgül, "Bir gün ev yaptırırız" dediği arsaya evini yaptıramadan depremlerde hayatını kaybetti.

        Sarıgül'ün küçük oğlu Kerim ile yolları kesişen Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, derneğin sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrılarla minik çocuk ve ailesine bir ev yapılması için inşaat masraflarını topladı.

        Dernek Başkanı Ertuğrul, 20 Nisan'da inşasına başlanan evin anahtarını Anneler Günü'nde Kerim'e teslim edecek.

        Kerim Sarıgül, AA muhabirine, dernek başkanı Ertuğrul ile doğum gününde tanıştığını söyledi.

        Annesinin hayalini kurduğu evinin inşaat çalışmalarına yardım ettiğini belirten Sarıgül, "Ben konteyner olan evimizin tabanı için yardım istemiştim ancak Havva abla 'Niye sana ev yapmıyoruz?' dedi ve bana ev yapmak için çalışmalara başladı. Evimizin her odasını kendim planladım, odamda ranzamız olacak, çalışma masam ve kütüphanem de olacak." diye konuştu.

        Baba Nevzat Sarıgül de eşini depremde kaybettikten sonra 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını anlattı.

        Çocuklarından birinin Antalya'da çalıştığını, kızının ise Osmaniye'de üniversite okuduğunu belirten baba Sarıgül, "2006'da büyük bir kaza geçirdim ve sigortadan elime bir miktar para geçti, rahmetli eşim, 'Bir bahçe alalım.' dedi ve bir ev hayali kurdu. Eşim hayalini gerçekleştiremedi ama Ülkem Okuyor Derneği karşımıza çıktı ve çocuklarıma annelerini aratmadı. Çocuklarım 'Evimiz oldu' diye çok sevinçliler. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Dernek Başkanı Ertuğrul ise 6 Şubat depremlerinde kente enkazdakileri kurtarmak için acil tıp teknisyeni olarak göreve geldiğini ve o günden bu yana dernek olarak Hatay'ı yalnız bırakmadıklarını söyledi.

        Depremden bu yana Hatay'a 21 kütüphane ve okul kazandırarak afetzede çocukların hayatlarına dokunduklarını anlatan Ertuğrul, şu değerlendirmede bulundu:

        "En sonunda da burslu öğrencilerimize ev yapmaya başladık. 3 ev yaptık, inşaatı süren bu 3'üncü evimizi Anneler Günü'nde teslim edeceğiz. Ailenin çocuğu Kerim, eylül ayından beri burslu öğrencimiz, benimle aynı gün doğmuş, sınıfına pasta götürdüğümüzde tanışmıştık. Çok kitap okuyan çocuklarımıza bisiklet hediye ediyorduk, onların arasında Kerim de vardı. Yaşadıkları yere geldik, babası ve kardeşleriyle önce çadırda sonra da konteynerde kalıyorlardı ve böylece o an onlara ev yaptırma kararı verdik." diye konuştu.

        Ertuğrul, ev yapmaya karar verdikten sonra ortaya farklı bir hikayenin çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Aile normalde kirada yaşıyor. Anne, zamanında 'Çocuklarım da kirada sürünmesin' diyerek bir arsa alarak yatırım yapıyor ancak depremde vefat ediyor. Biz şimdi Anneler Günü'nde, depremde ölmüş olan bir annenin hayalini gerçekleştirme derdine düştük. Kerim ve kardeşleri Arda'ya, Cansel'e ev yapma hayaline kapıldık. Çünkü annenin orada cennette rahat uyumasını, cennette 'Çocuklarım nasıldır?' diye düşünmemesini istiyoruz, bu amaçla yola çıktık ve evimizi pazar günü Anneler Günü'nde teslim edeceğiz."

        Evin masraflarının ise kısa bir süre içerisinde Ülkem Okuyor Derneğinin sosyal medyada duyurularıyla toplandığını altını çizen Ertuğrul, destek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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