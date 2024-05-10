Hatay'da düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası tamamlandı

Turnuvada erkekler kategorisinde Manisa takımı, kızlar kategorisinde de Hatay takımı birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tenis Kortu'nda düzenlenen turnuvaya, Hatay'ın yanı sıra Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, İzmir, Karabük, Karaman, Kırşehir, Manisa ve Zonguldak'tan 16 takım katıldı.

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