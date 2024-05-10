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        Hatay'da düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası tamamlandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:06
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        Hatay'da düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası tamamlandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tenis Kortu'nda düzenlenen turnuvaya, Hatay'ın yanı sıra Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, İzmir, Karabük, Karaman, Kırşehir, Manisa ve Zonguldak'tan 16 takım katıldı.

        Turnuvada erkekler kategorisinde Manisa takımı, kızlar kategorisinde de Hatay takımı birinci oldu.

        Turnuva birincilerine kupaları, dereceye girenlere de madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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