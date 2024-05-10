Hatay'da büfe sahibinin tüfekle vurduğu çalışanı yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde büfe sahibi, iş yerinde pompalı tüfeğini boşalttığı sırada çalışanını vurdu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde büfe sahibi, iş yerinde pompalı tüfeğini boşalttığı sırada çalışanını vurdu.
Gürsel Mahallesi'nde, büfe sahibi G.S, iş yerinde pompalı tüfeğini boşalttığı sırada silahın ateş alması sonucu çalışanı O.B'yi vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından O.B, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Büfede delil toplama çalışması yapan polis ekipleri, G.S'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.