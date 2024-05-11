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        Hatay'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde freni arızalanan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 10:44 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:44
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        Hatay'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde freni arızalanan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y. A. yönetimindeki 05 AAK 315 plakalı kamyon, Ocaklı Mahallesi'nde seyir halindeyken freninin arızalanması nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

        Kazada, 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü Y.A. gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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