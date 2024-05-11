Hatay'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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