Doğumda vefat eden kızının 3 evladına 10 yıldır annelik yapıyor

SALİM TAŞ - Hatay'da yaşayan 73 yaşındaki Nazife Aslanoğlu, 10 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden kızının en büyüğü 16 yaşındaki 3 çocuğuna annelik yapıyor.

Aslanoğlu, Antakya'da 2014 yılında hastanede 3'üncü çocuğunu dünyaya getiren 26 yaşındaki kızı Meryem Kanatlı'yı doğumdan hemen sonra kaybetti.

Öksüz kalan torunlarını bırakmayarak yanına alan Aslanoğlu, 16, 14 ve 10 yaşındaki üç torununun her şeyiyle yakından ilgileniyor.

Torunlarını yetiştirmekte gelinden de destek alan Aslanoğlu, genç yaşta yaşamını yitiren kızının hasretini torunlarıyla gideriyor.

Kızının emaneti 3 torununu mutlu edebilmek için çabaladığını gözyaşlarıyla anlatan Aslanoğlu, "Gelinimle beraber çocuklara bakıyoruz. Torunlarımla teselli oluyor, onlarla uğraşıyorum. Okula gidip geliyorlar. Yemeklerine içmelerine bakıyorum. Hayat devam ediyor. Kaderimiz böyleymiş ne yapalım." diye konuştu.

Aslanoğlu, kızının emanetleri torunlarını bir an olsun yanından ayırmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Kızımı 10 sene oldu kaybedeli ama şimdi olmuş gibi acı veriyor. Her şey gelip geçiyor ama bu acı geçmiyor. Allah hiç kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Genç ateşi başka, evlat acısı hiçbir şeyle ölçülmez. Şimdi torunlarım yanımda bunlar benim canım. Dünya bir yana torunlarım bir yana. Torunlarım benim tesellim. Mevla'm bana torunlarımı emanet etti. Kurban olduğum Allah benden kızımı aldı, torunlarımı verdi. Allah'tan gelene çok şükür hamdolsun. Rabb'im böyle layık görmüş elimizden gelen bir şey yok."