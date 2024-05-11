Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Doğumda vefat eden kızının 3 evladına 10 yıldır annelik yapıyor

        SALİM TAŞ - Hatay'da yaşayan 73 yaşındaki Nazife Aslanoğlu, 10 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden kızının en büyüğü 16 yaşındaki 3 çocuğuna annelik yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğumda vefat eden kızının 3 evladına 10 yıldır annelik yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALİM TAŞ - Hatay'da yaşayan 73 yaşındaki Nazife Aslanoğlu, 10 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden kızının en büyüğü 16 yaşındaki 3 çocuğuna annelik yapıyor.

        Aslanoğlu, Antakya'da 2014 yılında hastanede 3'üncü çocuğunu dünyaya getiren 26 yaşındaki kızı Meryem Kanatlı'yı doğumdan hemen sonra kaybetti.

        Öksüz kalan torunlarını bırakmayarak yanına alan Aslanoğlu, 16, 14 ve 10 yaşındaki üç torununun her şeyiyle yakından ilgileniyor.

        Torunlarını yetiştirmekte gelinden de destek alan Aslanoğlu, genç yaşta yaşamını yitiren kızının hasretini torunlarıyla gideriyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Karaali Bölüğü Mahallesi'ndeki evi ağır hasar alan Aslanoğlu, torunları Safiye Sude (16), Ecrin Irmak (14) ve Kubilay Sait Kanatlı (10) ile Aşağı Ekinci 1 Geçici Yaşam Merkezi'nde kalıyor.

        - "Dünya bir yana torunlarım bir yana"

        Aslanoğlu, AA muhabirine 10 yıl önce kaybettiği kızının acısını torunlarına sarılarak dindirdiğini söyledi.

        Kızının emaneti 3 torununu mutlu edebilmek için çabaladığını gözyaşlarıyla anlatan Aslanoğlu, "Gelinimle beraber çocuklara bakıyoruz. Torunlarımla teselli oluyor, onlarla uğraşıyorum. Okula gidip geliyorlar. Yemeklerine içmelerine bakıyorum. Hayat devam ediyor. Kaderimiz böyleymiş ne yapalım." diye konuştu.

        Aslanoğlu, kızının emanetleri torunlarını bir an olsun yanından ayırmadığını belirterek, şöyle dedi:

        "Kızımı 10 sene oldu kaybedeli ama şimdi olmuş gibi acı veriyor. Her şey gelip geçiyor ama bu acı geçmiyor. Allah hiç kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Genç ateşi başka, evlat acısı hiçbir şeyle ölçülmez. Şimdi torunlarım yanımda bunlar benim canım. Dünya bir yana torunlarım bir yana. Torunlarım benim tesellim. Mevla'm bana torunlarımı emanet etti. Kurban olduğum Allah benden kızımı aldı, torunlarımı verdi. Allah'tan gelene çok şükür hamdolsun. Rabb'im böyle layık görmüş elimizden gelen bir şey yok."

        Aslanoğlu, inşaatlarda çalışan damadının maddi katkısı, aldığı yaşlılık maaşı ve devletin verdiği desteklerle torunlarına en iyi şekilde bakamaya çalıştığını anlattı.

        Doğumu sırasında annesini kaybeden 10 yaşındaki Kubilay Sait Kanatlı da anneannesini çok sevdiğini ve onsuz yapamadığını belirtti.

        - "Hiçbirini çocuklarımdan ayırt etmedim"

        Melike Aslaoğlu da (42), görümcesinin 3 çocuğunu yetiştirmekte kayınvalidesine her zaman yardımcı olduğunu söyledi.

        Kendisinin de 5 çocuğunun olduğunu belirten Aslanoğlu, "Kayınvalidemle birlikte bu çocuklara baktım. Hiçbirini çocuklarımdan ayırt etmedim. Onlar için elimden gelenin fazlasını yaptım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hatay'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı
        Hatay'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı
        Hatay'da büfe sahibinin tüfekle vurduğu çalışanı yaralandı
        Hatay'da büfe sahibinin tüfekle vurduğu çalışanı yaralandı
        Hatay'da düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası tamamlandı
        Hatay'da düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası tamamlandı
        Hatay'da yaralı halde bulunan yabani kuşlar tedavi edilip doğaya salındı
        Hatay'da yaralı halde bulunan yabani kuşlar tedavi edilip doğaya salındı
        Kerim ve kardeşleri depremde ölen annelerinin hayali olan eve kavuşuyor
        Kerim ve kardeşleri depremde ölen annelerinin hayali olan eve kavuşuyor
        Hatay'da sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şüpheli yakalandı
        Hatay'da sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şüpheli yakalandı