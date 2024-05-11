Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki bombalı saldırının 11. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki bombalı saldırının 11. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

        Reyhanlı Belediyesi önünde toplanan, aralarında saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının da olduğu grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

        Ellerinde saldırıda kaybettikleri yakınlarının fotoğrafını taşıyan katılımcılar, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu.

        Saldırılarda ölenlerin isimlerinin tek tek anons edildiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, programda yaptığı konuşmada, 53 kişinin hayatını kaybettiği 11 Mayıs'ın aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğinin hiçbir zaman bozulmayacağının bir göstergesi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

        "Reyhanlı halkı vatanseverliğiyle her zaman, her yerde, her şartta vatanına, milletine, bayrağına ve devletine sahip çıkmaya devam etmiş, vatan hainlerine geçit vermemiştir. Provokasyona gelmeyen, cesaretiyle ve metanetiyle devletinin yanında yer alan Reyhanlı halkı tüm Türkiye'ye örnek olmuştur."

        Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak da saldırılarda 11 yakınını kaybettiğini belirtti.

        11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı ve saldırıda yaşamını yitiren Oğulcan Tuna'nın babası Ahmet Tuna, "Vatan uğruna bir 53 şehit daha veririz. Vatan ana, bayrak, namus demektir. Biz bunlar için canımızı veririz." ifadesini kullandı.

        Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, saldırılarda ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları

        Benzer Haberler

        Doğumda vefat eden kızının 3 evladına 10 yıldır annelik yapıyor
        Doğumda vefat eden kızının 3 evladına 10 yıldır annelik yapıyor
        Hatay'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı
        Hatay'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı
        Hatay'da büfe sahibinin tüfekle vurduğu çalışanı yaralandı
        Hatay'da büfe sahibinin tüfekle vurduğu çalışanı yaralandı
        Hatay'da düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası tamamlandı
        Hatay'da düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası tamamlandı
        Hatay'da yaralı halde bulunan yabani kuşlar tedavi edilip doğaya salındı
        Hatay'da yaralı halde bulunan yabani kuşlar tedavi edilip doğaya salındı
        Kerim ve kardeşleri depremde ölen annelerinin hayali olan eve kavuşuyor
        Kerim ve kardeşleri depremde ölen annelerinin hayali olan eve kavuşuyor