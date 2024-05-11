Hatay'da tırın çarpması sonucu devrilen reklam panosu otomobile zarar verdi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırın çarpması sonucu devrilen reklam panosu, kırımızı ışıkta bekleyen otomobile zarar verdi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırın çarpması sonucu devrilen reklam panosu, kırımızı ışıkta bekleyen otomobile zarar verdi.
İnönü Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AAE 601 plakalı tır, orta refüjde bulunan reklam panosuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen reklam panosu karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen 31 AJF 604 plakalı otomobilde hasara yol açtı.
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