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        Hatay'da tırın çarpması sonucu devrilen reklam panosu otomobile zarar verdi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırın çarpması sonucu devrilen reklam panosu, kırımızı ışıkta bekleyen otomobile zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:38 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:38
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        Hatay'da tırın çarpması sonucu devrilen reklam panosu otomobile zarar verdi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırın çarpması sonucu devrilen reklam panosu, kırımızı ışıkta bekleyen otomobile zarar verdi.

        İnönü Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AAE 601 plakalı tır, orta refüjde bulunan reklam panosuna çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen reklam panosu karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen 31 AJF 604 plakalı otomobilde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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