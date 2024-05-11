Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay Samandağ'da vatandaşlarla buluştu

Rezerv alanlar ve TOKİ konutlarının ele alındığı toplantıda Gürgen, slayt eşliğinde ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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