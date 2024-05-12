Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremde kaybettiği oğlunun mezarını her gün ziyaret ediyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde oğlunu kaybeden Aysel Çetinkaya, evladının mezarını her gün ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde kaybettiği oğlunun mezarını her gün ziyaret ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde oğlunu kaybeden Aysel Çetinkaya, evladının mezarını her gün ziyaret ediyor.

        Sakarya Mahallesi'nde 5 katlı binanın depremde yıkılması sonucu 28 yaşındaki Vedat Çetinkaya, eşi ve bir çocuğu enkazda kaldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu Çetinkaya'nın eşi ve çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı. Afetin 6'ncı gününde ise Vedat Çetinkaya'nın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

        Depremde evladını kaybeden 50 yaşındaki anne Aysel Çetinkaya, her gün Çankaya Mezarlığı'na gelerek oğlunun kabrini ziyaret ediyor.

        Üsküdar Konteyner Kenti'nde yaşayan anne Çetinkaya, AA muhabirine, oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu anlattı.

        Her gün yürüyerek oğlunun kabrine geldiğini belirten anne Çetinkaya, "Konteynerde rahat duramıyorum, dayanamıyorum. Bir yere sığamıyorum. Ciğerim parçalanıyor. Her gün buraya gelip Kur'an-ı Kerim okuyorum, onunla konuşuyorum." dedi.

        Çetinkaya, bu Anneler Günü'nde buruk olduğunu dile getirdi.

        - "Mezar taşına sarılıyorum"

        Hala oğlu çıkıp gelecekmiş gibi hissettiğini anlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

        "Vedat benimle eve gelmiyor, burada kalıyor. Konuşuyorum ama cevap vermiyor. Onsuz yapamıyorum, dayanamıyorum. Hiçbir anneye Allah evlat acısı göstermesin. O benim her şeyimdi. Vedat'ın kabrine geliyorum. Her Allah'ın günü buradayım. Yapacağım bir şey yok. Sadece bir umut burada yaşıyorum. Mezar taşına, bir kağıt fotoğrafına sarılıyorum. Başka hiçbir şey yok elimde bir tek o var. Mezarını yıkıyorum, temizliyorum ama Vedat'ım geri gelmiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!

        Benzer Haberler

        Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden anne: Anneler Günü'nün benim için anl...
        Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden anne: Anneler Günü'nün benim için anl...
        Depremde ölen görümcesinin 2 evladına ve 1'i zihinsel engelli 3 çocuğuna şe...
        Depremde ölen görümcesinin 2 evladına ve 1'i zihinsel engelli 3 çocuğuna şe...
        Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay Samandağ'da vatandaşlarla buluştu
        Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay Samandağ'da vatandaşlarla buluştu
        Reyhanlı saldırısında şehit olanlar 11'inci yıl dönümünde anıldı
        Reyhanlı saldırısında şehit olanlar 11'inci yıl dönümünde anıldı
        Hatay'da tırın çarpması sonucu devrilen reklam panosu otomobile zarar verdi...
        Hatay'da tırın çarpması sonucu devrilen reklam panosu otomobile zarar verdi...
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anı...
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anı...