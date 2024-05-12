Ülkem Okuyor Derneğinin Hatay'da yaptırdığı ev, depremzede aileye verildi

Çocuklardan 22 yaşındaki Cansel Sarıgül de duygularını tarif edemediğini belirterek, "Annemin hayalinin gerçekleşmiş olmasının gururunu, bu hayali onsuz yaşamanın ise acısını yaşıyorum." diye konuştu.

Kentte yaptırdıkları üçüncü prefabrik evi, Anneler Günü'nde teslim ettiklerini dile getiren Ertuğrul, "Hepimiz mutlu ve gururluyuz. Bir anneye 'Cennette rahat uyu, evlatların güvende' dedik." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında, konteynerde kalan Nevzat Sarıgül ile çocukları Cansel, Cem, Arda ve Kerim için Kuzeytepe Mahallesi'ndeki araziye prefabrik ev inşa edildi.

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