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        Ülkem Okuyor Derneğinin Hatay'da yaptırdığı ev, depremzede aileye verildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Ülkem Okuyor Derneğince yaptırılan prefabrik ev, depremzede aileye tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:59
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        Ülkem Okuyor Derneğinin Hatay'da yaptırdığı ev, depremzede aileye verildi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Ülkem Okuyor Derneğince yaptırılan prefabrik ev, depremzede aileye tahsis edildi.

        Kentte gönüllü sağlık hizmeti sunan acil tıp teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul'un girişimiyle kurulan dernek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde kirada oturdukları evi yıkılan Sarıgül ailesi için proje başlattı.

        Proje kapsamında, konteynerde kalan Nevzat Sarıgül ile çocukları Cansel, Cem, Arda ve Kerim için Kuzeytepe Mahallesi'ndeki araziye prefabrik ev inşa edildi.

        Çalışmaları tamamlanan evin anahtarı, düzenlenen törende aileye verildi.

        Dernek Başkanı Ertuğrul, törendeki konuşmasında, Nevzat Sarıgül'ün eşinin depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

        Kentte yaptırdıkları üçüncü prefabrik evi, Anneler Günü'nde teslim ettiklerini dile getiren Ertuğrul, "Hepimiz mutlu ve gururluyuz. Bir anneye 'Cennette rahat uyu, evlatların güvende' dedik." ifadesini kullandı.

        Çocuklardan 22 yaşındaki Cansel Sarıgül de duygularını tarif edemediğini belirterek, "Annemin hayalinin gerçekleşmiş olmasının gururunu, bu hayali onsuz yaşamanın ise acısını yaşıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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