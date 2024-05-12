Hatay'da 3 kardeş, depremde ölen anne ve babasının mezarını ziyaret etti

İskenderun Gençlik Merkezi personeli ve gönüllülerin de katıldığı ziyarette, kabirlere karanfil bırakıldı, dua edildi.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda kalan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde hayatını kaybeden Mehmet ve Çiğdem İşçi çiftinin enkazdan kurtarılan çocukları Yusuf (16), Melisa (13) ve Yağmur İşçi (12), Anneler Günü dolayısıyla ebeveynlerinin mezarlarını ziyaret etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede 3 kardeş, Anneler Günü dolayısıyla depremde hayatını kaybeden anne ve babasının mezarına ziyarette bulundu.

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