Erzin'de Gençlik Haftası bisiklet turuyla kutlandı

Programda Erzin Kaymakamı Onur Özaydın ve Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu da yer aldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İki Gün İki Teker Bisiklet Derneğince organize edilen tur, Hürriyet Mahallesi'nde başladı.

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