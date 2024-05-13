Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi
Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "13 Mayıs'ta Antakya ve Defne ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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