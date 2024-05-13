Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatayın Dörtyol ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Hatayın Dörtyol ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede dün akşam saatlerinden başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Özerli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan köprü dere taşma tehlikesinden dolayı trafiğe kapatıldı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.
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