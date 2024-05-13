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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatayın Dörtyol ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 04:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 04:27
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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Hatayın Dörtyol ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede dün akşam saatlerinden başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Özerli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan köprü dere taşma tehlikesinden dolayı trafiğe kapatıldı.

        Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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