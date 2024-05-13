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        Antrenör babanın karateci kızları müsabakalara birlikte hazırlanıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da depremden etkilenmelerine rağmen karatedeki hayallerinden vazgeçmeyen Ecem, Merve ve Yağmur Fahlioğulları, hedefledikleri madalyalara kavuşabilmek için antrenör babalarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:06
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        Antrenör babanın karateci kızları müsabakalara birlikte hazırlanıyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da depremden etkilenmelerine rağmen karatedeki hayallerinden vazgeçmeyen Ecem, Merve ve Yağmur Fahlioğulları, hedefledikleri madalyalara kavuşabilmek için antrenör babalarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde İskenderun ilçesindeki evleri ile antrenman yaptıkları salon hasar gören kız kardeşler Ecem (17), Merve (15) ve Yağmur (13), gönül verdikleri karateden kopmadı.

        Bir süre Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çadır kentte devam ettirdikleri idmanlarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün salonuna taşıyan genç karateciler, milli formayı yurt dışında temsil etme hedefi için yan yana çalışıyor.

        Baba Sedat Fahlioğulları'nın antrenörlüğünü yaptığı kızlarından Ecem ve Merve, 27-30 Haziran'da Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Ligi'ne hazırlanıyor.

        Genç sporculardan Yağmur ise gelecek organizasyonlarda yeteneklerini sergilemek için ablalarıyla ter döküyor.

        - "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız"

        Antrenör Sedat Fahlioğulları, AA muhabirine, yeni kurulan Göktürk Akademi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle depremzede çocukları sporla tanıştırdıklarını dile getiren Fahlioğulları, geleceğin şampiyonlarını yetiştirdiklerini anlattı.

        Fahlioğulları, kızlarının da afetin olumsuz etkilerine rağmen girdikleri birçok müsabakada derece aldığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Merve, geçen yıl Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonu, Ecem de bölge şampiyonu oldu. Kısmet olursa haziranda Avrupa Gençler Ligi'ne Ecem ve Merve'yi göndereceğiz. Orada ülkemizi, milletimizi, herkesi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Avrupa'nın ardından Türkiye ve Dünya Şampiyonası için milli takım seçmesi yapılacak. Bunun da hazırlıklarına devam ediyoruz."

        - Kardeşlerin ortak hedefi madalya

        Merve Fahlioğulları, depremden sonra katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi'nde şampiyon olmanın moral verdiğini ifade etti.

        Hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Merve, "Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında yer almak istiyorum. Hırvatistan'daki Gençler Ligi'nde ülkeme madalya getirmeyi hedefliyorum." dedi.

        Ecem de afetin ardından antrenmanlarını bir süre kaldıkları çadır kentte sürdürdüğünü belirterek, "Kardeşim Merve ile Hırvatistan'daki müsabakalara hazırlanıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'ye altın madalya getirmek ve ülkemizi orada güzel bir şekilde temsil etmek." diye konuştu.

        Kardeşlerden Yağmur ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüye çıkmayı istediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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