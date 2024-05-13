Hatay'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi, su basan bir ahırdaki küçükbaşlar telef oldu.

Kentte dünden bu yana süren sağanak, Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yollarda su birikintileri oluşurken sağanağın ardından başlayan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yaklaşık 5 dakika süren dolu, trafikte aksamaya yol açtı.

- Dörtyol ilçesindeki Özerli Çayı taştı

Dörtyol'da sağanağın etkisiyle Numuneevler Mahallesi'ndeki Özerli Çayı taştı, çevresindeki Dörttaş Köprüsü ve bazı yollarda çökme meydana geldi.