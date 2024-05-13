Hatay'da depremzede çocukların mücadele ettiği futbol turnuvası sona erdi

Ödül törenine, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de katıldı.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da depremzede çocukların motivasyonunu artırmak için düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Turnuvanın finalinde İskenderun ve Arsuz takımları karşılaştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve down sendromlu öğrencilerin başlangıç vuruşunu yaptığı karşılaşmayı kazanan İskenderun ekibi oldu.

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