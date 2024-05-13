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        Hatay'da depremzede çocukların mücadele ettiği futbol turnuvası sona erdi

        Hatay'ın Belen ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen çocuklar arasında düzenlenen Hatay Konteyner Cup 2 Belen Futbol Turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:03
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        Hatay'da depremzede çocukların mücadele ettiği futbol turnuvası sona erdi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen çocuklar arasında düzenlenen Hatay Konteyner Cup 2 Belen Futbol Turnuvası tamamlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda 29 Nisan'da belediyenin halı sahasında başlayan turnuvaya, 15 ilçeden 10-14 yaş grubu 180 öğrenci katıldı.

        Turnuvanın finalinde İskenderun ve Arsuz takımları karşılaştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve down sendromlu öğrencilerin başlangıç vuruşunu yaptığı karşılaşmayı kazanan İskenderun ekibi oldu.

        Takımlardan Arsuz'un ikinci, Payas'ın üçüncü, Dörtyol'un ise dördüncü tamamladığı organizasyonda dereceye girenlere ödül verildi.

        Vali Masatlı, turnuvaya katılan çocukları tebrik etti.

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da depremzede çocukların motivasyonunu artırmak için düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Ödül törenine, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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