Hatay'da hortum cep telefonuyla görüntülendi

Hortumu gören bir cankurtaran, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Bir süre karaya doğru ilerleyen hortum, daha sonra etkisini kaybetti.

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