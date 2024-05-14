Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 01:14 Güncelleme: 14.05.2024 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede dünden bu yana süren sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

        Dolu nedeniyle beyaza bürünen ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.

        Dörtyol-Payas kara yolunda bazı araçlar mahsur kaldı.

        Sağanak ve dolu sırasında sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, vatandaşlar da saçakların altında ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.

        Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

        Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı ilçede yağış devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        32 yıldır kaybolan kızını arıyor
        32 yıldır kaybolan kızını arıyor
        ABD'li istihbaratçı, İsrail yüzünden istifa etti
        ABD'li istihbaratçı, İsrail yüzünden istifa etti
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        'Sahte engelli raporu' operasyonu: 170 şüpheliye adli işlem
        'Sahte engelli raporu' operasyonu: 170 şüpheliye adli işlem
        Gölette boğulan kardeşler son yolcuğuna uğurlandı
        Gölette boğulan kardeşler son yolcuğuna uğurlandı
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"

        Benzer Haberler

        Sağanak yağış, Dörtyol'da su baskınlarına neden oldu
        Sağanak yağış, Dörtyol'da su baskınlarına neden oldu
        Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında gençlik merkezi yapım protokolü i...
        Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında gençlik merkezi yapım protokolü i...
        Hatay'da hortum cep telefonuyla görüntülendi
        Hatay'da hortum cep telefonuyla görüntülendi
        Hatay'da denizin üzerinde hortum çıktı
        Hatay'da denizin üzerinde hortum çıktı
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi: "Hatay halkıyla dayanışma içindeyiz"
        BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi: "Hatay halkıyla dayanışma içindeyiz"