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        Hatay'da kasap fırın işletmecisi kadın meslekte 16 yılı geride bıraktı

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 16 yıldır kasap fırın işleten 3 çocuk annesi Hülya Eser, yöresel lezzetleri müşterilerine sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:17
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        Hatay'da kasap fırın işletmecisi kadın meslekte 16 yılı geride bıraktı
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 16 yıldır kasap fırın işleten 3 çocuk annesi Hülya Eser, yöresel lezzetleri müşterilerine sunuyor.

        Kendi işini kurma hayalini 2008'de Karaağaç Mahallesi'nde açtığı kasap fırınla gerçeğe dönüştüren 53 yaşındaki Eser, esnaflığı 16 yıldır sürdürüyor.

        Eser hem et satıyor hem de taş fırında pişirdiği yöreye has lezzetleri müşterileriyle buluşturuyor.

        Coğrafi işaret belgesiyle tescilli Antakya kağıt kebabının yanı sıra Belen tava, lahmacun ve pide çeşitleri hazırlayan kadın, 8 kişiyi istihdam ediyor.

        - "Çalışan kadınları gördüm, heveslendim ve hırslandım"

        Hülya Eser, AA muhabirine, ilk hedefinin aile bütçesine katkı sağlamak olduğunu, işinin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremin ardından vatandaşlara hizmeti sürdürdüğünü ifade eden Eser, el birliğiyle afetzedelere yardımcı olduklarını anlattı.

        Çalışan kadınları örnek alarak yola çıktığını dile getiren Eser, "Çalışan kadınları gördüm, heveslendim ve hırslandım. 'Ne yapabilirim' diye düşünürken 'Elimden kasaplık gelir' dedim ve Allah'a şükür başardım." dedi.

        Eser, çocuklarını mesleğindeki azmi sayesinde büyüttüğünü vurgulayarak, "Bütçem zayıftı ama çalışarak bir şeyler yaptık, çocukları evlendirdik, ev yaptık. Kimseye ihtiyacımız olmadan düzgün şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

        Pişirdiği yiyeceklerin sevildiğini görünce mutlu olduğunu belirten Eser, şunları kaydetti:

        "Mesleği, işimi büyütmeyi düşünüyorum. Burası ailem için gelir kapısı oldu, hep birlikte ekmek yiyoruz. Yorucu ama güzel bir meslek, severek yapıyorum. Başlarda beni gören müşteriler şaşırıyordu ama şimdi alıştılar. Kasapta kadının çalıştığını görünce mutlu oluyorlar, ben de mutlu oluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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