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        Hatay'da depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:19
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        Hatay'da depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 110 çocuk katıldı.

        Şenlikte farklı renklerdeki uçurtmalarını havalandıran çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

        Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, depremzede çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların psikolojisine fayda sağladığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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