Hatay'da depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 110 çocuk katıldı.
Şenlikte farklı renklerdeki uçurtmalarını havalandıran çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.
Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, depremzede çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların psikolojisine fayda sağladığını söyledi.
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