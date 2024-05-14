Belen'de eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında Belen Kaymakamlığı toplantı salonunda, öğrencilerin başarı durumları, yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, tespit edilen sorunlar ve gelecek dönem eğitim öğretim yılında alınabilecek önlemler görüşüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.