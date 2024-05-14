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        Belen'de eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı

        Hatay'ın Belen ilçesinde eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:30
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        Belen'de eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında Belen Kaymakamlığı toplantı salonunda, öğrencilerin başarı durumları, yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, tespit edilen sorunlar ve gelecek dönem eğitim öğretim yılında alınabilecek önlemler görüşüldü.

        Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, şube ve okul müdürleri katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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