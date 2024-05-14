Dörtyol'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında masa tenisi turnuvası organize edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında masa tenisi turnuvası organize edildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Kara Hasan Paşa Ortaokulu'nun spor salonunda düzenlenen turnuvaya 80 öğrenci katıldı.
Sporcular, müsabakalarda başarılı olmak için mücadele etti.
Dereceye giren katılımcılara ödülleri, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.