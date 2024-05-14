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        İskenderun'da engelli bireylerin el emeği ürünleri sergilendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireylerin yaptığı ürünler sergide buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:07
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        İskenderun'da engelli bireylerin el emeği ürünleri sergilendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireylerin yaptığı ürünler sergide buluşturuldu.

        Engelliler Haftası dolayısıyla Sosyal Hizmet Merkezi koordinesinde bir alışveriş merkezinde resim ve el sanatları sergisi açıldı.

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katıldığı sergide, Halk Eğitimi Merkezi ve çeşitli derneklerde eğitim alan kursiyerlerin eserleri yer aldı.

        Ürünleri inceleyen Demiryürek, çalışmada emeği geçenlerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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