Samandağ'da ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında Sıdıka Bedia Kara İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ekipler öğrencilere temel trafik bilgileri ve trafik güvenliği hakkında bilgi verdi.
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