Hatay'da sahte evrakla devre mülk satışı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahte evrakla devre mülk satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada, sahte evrakla devre mülk satışı yapıldığını tespit etti.

Çok sayıda evrak ve 4 cep telefonunun ele geçirildiği iş yerindeki M.K, D.D, A.K. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.