Hatay'da amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti

Hakemin stattan aracıyla ayrıldığı sırada saldırı girişiminde bulunan taraftara da polis müdahale etti.

Serinyolspor'un uzatma dakikalarında tekrar üstünlüğü sağladığı maçın sonunda sporcular, teknik direktörler ve taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Bir süre duran maç, Hatay ekibinin penaltı golüyle devam etti.

İkinci Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hatay Gençlerbirliği Spor Kulübü ile Serinyolspor, Antakya Belediyesi Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.

Hatay'da, amatör ligde oynanan bir maçta sahada çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

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