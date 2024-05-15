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        Depremde ölen ağabeyiyle oluşturduğu kahve markasını prefabrik çarşıda yaşatıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağabeyini kaybeden, birlikte açtıkları kahve dükkanı da yıkılan 26 yaşındaki esnaf Emre Beşkardeş, prefabrik çarşıda tahsis edilen yeni iş yerinde yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:41
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        Depremde ölen ağabeyiyle oluşturduğu kahve markasını prefabrik çarşıda yaşatıyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağabeyini kaybeden, birlikte açtıkları kahve dükkanı da yıkılan 26 yaşındaki esnaf Emre Beşkardeş, prefabrik çarşıda tahsis edilen yeni iş yerinde yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

        İlçede yaşayan Emre Beşkardeş, 30 yaşındaki ağabeyi Ferhan ile Kasım 2022'de Sanayi Sitesi'nde kahve dükkanı açtı.

        İşletmede Türk kahvesi satan esnaf kardeşler, dedelerinin adını verdikleri ve portresini logosunda kullandıkları ürünlerini markalaştırdı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme evlerinde yakalanan kardeşlerden Ferhan eşiyle hayatını kaybetti, Emre ise yaralı kurtuldu.

        Afette 4 aylık işletmeleri de yıkılan Emre Beşkardeş, yarım kalan hayallerini sürdürmek için AFAD ve İskenderun Kaymakamlığı işbirliğinde Dumlupınar Mahallesi'ne kurulan Eski Lunapark Çarşı'ya başvurdu.

        Depremzede esnaf için hayata geçirilen proje kapsamında verilen prefabrik dükkan sayesinde yeniden işinin başına geçen Emre Beşkardeş, yaşadığı acıya rağmen müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor.

        - "Onu kaybedince hedefimiz için daha da hırslandım"

        Emre Beşkardeş, AA muhabirine, ağabeyiyle markayı kurarken dünyada tanınmayı hedeflediklerini söyledi.

        Hayallerini tek başına sürdürmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Beşkardeş, "Ağabeyimle insanlara, damak zevklerini değiştirecek farklı bir kahve tattırmak istemiştik. Depremde onu kaybedince bu hedefimiz için daha da hırslandım." dedi.

        Beşkardeş, Türk kahvesini İskenderun usulü hazırladıklarını, çifte kavrulan kahve çekirdeklerini alttan ısıtmalı kum havuzunda pişirdiklerini anlattı.

        Müşterilere lezzetli kahve sunmaya çalıştıklarını dile getiren Beşkardeş, "Ağabeyimden devraldığım bayrağı devam ettiriyorum. Burayla sabit kalmayıp İskenderun kahvesini yaymayı düşünüyoruz. Türkiye'de, hatta dünyada insanlara güzel kahve servis etmeyi hedefliyoruz. Kahvemizi herkese ulaştırarak ağabeyimin hayalini gerçekleştirmek istiyorum." diye konuştu.

        Beşkardeş, hem hazır hem de paketli kahve sattıklarını belirterek, prefabrik çarşı projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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