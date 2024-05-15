Hatay'da yakalanan firari 2 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. ve M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler O.K, L.A, H.E.D, C.F, S.B. ve R.K. de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik Defne, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı.

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