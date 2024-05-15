Hatay'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, yaptığı açıklamada, etkinlikler kapsamında, ilçedeki gençler için 10 farklı sportif faaliyet gerçekleştireceklerini söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

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