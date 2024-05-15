Dörtyol'da badminton turnuvası düzenlendi

Sporcular, müsabakalarda başarılı olmak için mücadele etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.

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