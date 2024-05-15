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        Dörtyol'da badminton turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:24
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        Dörtyol'da badminton turnuvası düzenlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Kara Hasan Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvaya, 60 öğrenci katıldı.

        Sporcular, müsabakalarda başarılı olmak için mücadele etti.

        Dereceye giren katılımcılara ödülleri, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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