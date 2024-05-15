Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisi açıldı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 18:23 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisi açıldı.

        Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi kapsamında, Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) içerisinde endüstriyel mutfak ve güzellik salonunun bulunduğu Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisi hizmete girdi.

        Açılışta konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin depremlerde maddi ve manevi hasarlar aldığını anımsattı.

        Dünyanın en büyük iyileştirme projesinin ilk adresinin Hatay olduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

        "Bizler kadınlarımızı tekrar hayata kazandırmak, onları ayağa kaldırmak için çalışmalara başladık. İlk önce afette zarar gören 35 kadın kooperatifimizle temas kurduk. Devamında da kadın kooperatif sayımıza 5 tane de biz ekleyerek 40 kooperatife ulaştık. Kadın kooperatiflerimizle çıktığımız bu yolda tematik toplantılar gerçekleştirdik. Girişimcilik, pazarlama ve yeniden üretime dahil olmak için neler gerekiyorsa bunu başta Antakya ve İskenderun ilçemizde olmak üzere eğitimlerini verdik. Biz şunu çok iyi biliyoruz kadınlarımız hayata dönmeden şehrimiz hayata dönmeyecek. Kadınlarımız üretime katılmadan biz toplumsal ölçekte, orta kesimde üretimi tesis edemeyiz. O bakımdan bizler de bu tür çalışmaları kıymetli ve değerli görüyoruz."

        ​​​​​​​Masatlı, HAZEK Kooperatifi'nin de kentin örnek kadın kooperatifi olduğunu dile getirdi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek de deprem illerinde kadınların girişimcilik ruhlarını desteklemek için imkanların seferber edildiğini söyledi.

        Tesis sayesinde Hatay'ın yöresel ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "HAZEK Kooperatifi bu zorlu koşullar içerisinde iyileşmenin yolunun dayanışma içerisinde çalışmaktan geçtiğini bizlere gösterdi. Projemizde kooperatifimiz için Hatay'da en büyük endüstriyel mutfağı kurduk, üretim sürekliliğinin sağlanması, ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması için destekler verdik. Belediye ve kooperatifin proje yazma ve uygulama kapasitesini güçlendirdik. Bu tesiste yöresel ürünlerimizi değerlendirmek, işleme ve paketleme süreçlerini modernize etmek ve nihayetinde Hatay'In eşsiz lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışıyoruz. Hatay'ın yerel ürünleri, burada dayanışmayla, emekle ve inançla üretiliyor. Hatay'ın sofrası zincir marketlerle tüm Türkiye'ye açılıyor." dedi.

        Şimşek, açılan tesisle birlikte çalışan kadınların hem aile hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

        Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger de sosyal girişimcilik ve üretim sayesinde depremden etkilenen kadınların yaşamlarının normale döneceğine inandıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Hatay'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Hatay'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Dörtyol'da badminton turnuvası düzenlendi
        Dörtyol'da badminton turnuvası düzenlendi
        Hatay'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
        Hatay'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
        Hatay'da yakalanan firari 2 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderi...
        Hatay'da yakalanan firari 2 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderi...
        Hatay'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Hatay'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        İskenderun'da depremzede çocuklar için düzenlenen futbol turnuvası tamamlan...
        İskenderun'da depremzede çocuklar için düzenlenen futbol turnuvası tamamlan...