Hatay'da Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisi açıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisi açıldı.

Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi kapsamında, Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) içerisinde endüstriyel mutfak ve güzellik salonunun bulunduğu Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisi hizmete girdi.

Açılışta konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin depremlerde maddi ve manevi hasarlar aldığını anımsattı.

Dünyanın en büyük iyileştirme projesinin ilk adresinin Hatay olduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"Bizler kadınlarımızı tekrar hayata kazandırmak, onları ayağa kaldırmak için çalışmalara başladık. İlk önce afette zarar gören 35 kadın kooperatifimizle temas kurduk. Devamında da kadın kooperatif sayımıza 5 tane de biz ekleyerek 40 kooperatife ulaştık. Kadın kooperatiflerimizle çıktığımız bu yolda tematik toplantılar gerçekleştirdik. Girişimcilik, pazarlama ve yeniden üretime dahil olmak için neler gerekiyorsa bunu başta Antakya ve İskenderun ilçemizde olmak üzere eğitimlerini verdik. Biz şunu çok iyi biliyoruz kadınlarımız hayata dönmeden şehrimiz hayata dönmeyecek. Kadınlarımız üretime katılmadan biz toplumsal ölçekte, orta kesimde üretimi tesis edemeyiz. O bakımdan bizler de bu tür çalışmaları kıymetli ve değerli görüyoruz."

​​​​​​​Masatlı, HAZEK Kooperatifi'nin de kentin örnek kadın kooperatifi olduğunu dile getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek de deprem illerinde kadınların girişimcilik ruhlarını desteklemek için imkanların seferber edildiğini söyledi. Tesis sayesinde Hatay'ın yöresel ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti: "HAZEK Kooperatifi bu zorlu koşullar içerisinde iyileşmenin yolunun dayanışma içerisinde çalışmaktan geçtiğini bizlere gösterdi. Projemizde kooperatifimiz için Hatay'da en büyük endüstriyel mutfağı kurduk, üretim sürekliliğinin sağlanması, ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması için destekler verdik. Belediye ve kooperatifin proje yazma ve uygulama kapasitesini güçlendirdik. Bu tesiste yöresel ürünlerimizi değerlendirmek, işleme ve paketleme süreçlerini modernize etmek ve nihayetinde Hatay'In eşsiz lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışıyoruz. Hatay'ın yerel ürünleri, burada dayanışmayla, emekle ve inançla üretiliyor. Hatay'ın sofrası zincir marketlerle tüm Türkiye'ye açılıyor." dedi.