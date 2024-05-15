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        Hatay'da yaşamını yitiren bisikletlileri anma için "sessiz sürüş" etkinliği

        Hatay'ın Erzin ilçesinde trafik kazalarında yaşamını yitiren bisikletliler, düzenlenen "sessiz sürüş" etkinliğiyle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 21:46 Güncelleme: 15.05.2024 - 21:46
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        Hatay'da yaşamını yitiren bisikletlileri anma için "sessiz sürüş" etkinliği
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde trafik kazalarında yaşamını yitiren bisikletliler, düzenlenen "sessiz sürüş" etkinliğiyle anıldı.

        İlçede bir araya gelen 40 bisikletli, yaşanan kazalarda hayatını kaybedenleri anmak ve bisikletlilere yönelik trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 25 kilometre pedal çevirdi.

        Tur boyunca "sessiz sürüş" gerçekleştiren katılımcılar, etkinliğin sonunda trafik kazalarında yaşanan ölümlere dikkati çekmek amacıyla bisikletleriyle yere yattı.

        İki Gün İki Teker Bisiklet Derneği Başkanı Önder Akyol, etkinliğin dünya çapında bisikletli kazalarda yaşamını yitirenler için aynı anda yapıldığını söyledi.

        Sürücülerin trafikte bisikletlilere saygı göstermesi gerektiğini belirten Akyol, "Burada toplanarak trafikte dikkatsizlik sonucu yitip giden canları anmak için bir araya geldik. Bir sonraki biz olmak istemiyoruz. Lütfen trafikte daha dikkatli olalım. Araç sizin olabilir ancak yol hepimizin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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