Hatay'da temsili askerlik yapacak engelli gençlerin ellerine kına yakıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler için kına etkinliği düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler için kına etkinliği düzenlendi.
Dörtyol Belediyesi ve Dinç Zihinler Derneğince "Engelliler Haftası" kapsamında organize edilen etkinlik, belediyenin tören alanında gerçekleştirildi.
Etkinlikte, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşayacak 10 gencin ellerine kına yakıldı.
Çocuklarının mutluluğuna ortak olan aileler, müzik eşliğinde eğlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.