İskenderun'da üniversite öğrencilerinin resimleri sergilendi

Etkinliğe, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel de katıldı.

İskenderun Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda düzenlenen sergide, 20 öğrencinin yağlı boya tekniğiyle yaptığı 30 resim yer aldı.

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