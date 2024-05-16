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        İskenderun'da özel gereksinimli bireylerin haklarıyla ilgili seminer düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, özel gereksinimli bireylerin yasal haklarının ele alındığı seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:43
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        İskenderun'da özel gereksinimli bireylerin haklarıyla ilgili seminer düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, özel gereksinimli bireylerin yasal haklarının ele alındığı seminer gerçekleştirildi.

        Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Korkmaz, İskenderun Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğince İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminerde, eğitim, sağlık ve sosyal haklar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

        Korkmaz, dernek olarak deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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