İskenderun'da özel gereksinimli bireylerin haklarıyla ilgili seminer düzenlendi

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Korkmaz, İskenderun Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğince İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminerde, eğitim, sağlık ve sosyal haklar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

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