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        Hatay'da 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 18:10 Güncelleme: 16.05.2024 - 18:10
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        Hatay'da 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Akasya Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının ataç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile birden fazla kişi tarafından silahlı yağma sucundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.E. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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